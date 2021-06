Wpadka Gduli. Chciał walczyć z "rasizmem" murzynka Bambo, ale pomylił tekst wiersza

Prof. Gdula oznajmił na Twitterze, że słynny wiersz "Bambo" Juliana Tuwima jest w istocie rasistowski. "Tuwim był genialnym poetą, ale nawet największym zdążają się utwory, które źle się zestarzały. Murzynek Bambo jest rasistowski i wspiera »radosny i niewinny« rasizm jak w przedszkolu w Kępnie, gdzie pracownicy odtwarzają najgorsze uprzedzenia" – napisał poseł Lewicy na Twitterze.

Co ciekawe, przeciwko takiemu podejściu zaprotestował Waldemar Kuczyński, który wskazał, że murzynek Bambo, to "ciepła życzliwa opowieść o ciemnoskórym chłopczyku pisana w oglądzie świata tamtego czasu". Były polityk dodał, że robienie wierszowi "inkwizycyjnego procesu i wpisywania na nowy Indeks Dzieł Zakazanych to głupota".

Wpadka prof. Gduli

"Na dziś słowa o tym, że »murzynek nie chce pic mleka, bo się wybieli« to po prostu rasizm. Ten wiersz zawsze gdy jest wykonywany/czytany powinien być poprzedzony komentarzem, że zawiera treści rasistowskie" – ripostował prof. Gdula.

Problem w tym, że poseł lewicy pomylił tekst. To już kolejna głośna wpadka polityka w ostatnich dniach. Otóż w wierszu nie ma nic o "wybieleniu" od picia mleka. Oryginalny tekst brzmi następująco:

Mama powiada: "Napij się mleka"

A on na drzewo mamie ucieka.

Mama powiada: "Chodź do kąpieli",

A on się boi że się wybieli.

Wpadka posła nie uszła uwadze użytkownikom Twittera. "Pan nawet nie zna tego wiersza" – stwierdził były wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka.

"Każda prawdziwa zmiana w stronę szacunku i godności wywołuje spazmy polskich liberałów. Zawsze jakoś bliżej im do kościoła, nacjonalizmu i patriarchatu niż do wolności i postępu. Fajnie byłoby mieć normalnych liberałów w Polsce niestety mamy tylko polskich liberałów" – ripostował Kuczyńskiemu prof. Gdula.

