Temat aborcji w ostatnim czasie wyprowadził Polaków na ulice. Wydawnictwo 3DOM staje jednak na straży nienaruszalności godności ludzkiej i prawa do życia. Film „Nie o Mary Wagner” Grzegorza Brauna to historia oparta na faktach. Mowa w nim o działaczce pro-life, która za próbę rozmowy z kobietami udającymi się do kliniki aborcyjnej, została skazana na karę pozbawienia wolności na kilka lat. Heroiczne czyny bohaterki zdemaskowały jednocześnie przerażające oblicze procederu aborcji. Pozycja polecana dla wszystkich tych, którzy stają w obronie ludzkiego życia.

Film można nabyć pod linkiem: https://3dom.pro/18595-grzegorz-braun-nie-o-mary-wagner-film-dvd.html.

Czytaj też:

Powstaje bank pro-life. Wesprze ochronę nienarodzonychCzytaj też:

Dzierżawski: Środowiska aborcyjne i lobby LGBT chciałyby nas zakneblować