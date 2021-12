UE zgodzi się na propozycję polskiego rządu? "Jest realna szansa"

"Dzięki konsekwentnym staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Finansów pojawiła się realna szansa na wprowadzenie stawki VAT 0% na książki i czasopisma oraz utrzymania obniżonej stawki VAT na dzieła sztuki" – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej rządu.

"7 grudnia Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych UE (ECOFIN) jednomyślnie przyjęła podejście ogólne wobec wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego zmiany dyrektywy 2006/112/WE w zakresie stawek VAT. Uzgodniony projekt dyrektywy przewiduje możliwość, po zakończeniu procedury legislacyjnej na forum UE i formalnym wejściu w życie dyrektywy, wprowadzenia stawki VAT 0% na książki i czasopisma (zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej) objęte punktem 6 załącznika III do dyrektywy VAT oraz utrzymuje możliwość stosowania obniżonych stawek VAT do dzieł sztuki" – napisano.

Zgodnie z unijną procedurą legislacyjną, projekt dyrektywy jest kierowany do Parlamentu Europejskiego (PE), który został poproszony o jego zaopiniowanie w terminie do 15 marca 2022 r. Po wydaniu opinii przez PE, projekt dyrektywy zostanie przedłożony do formalnego przyjęcia Radzie UE, a następnie opublikowany w dzienniku urzędowym UE. Przewiduje się, że dyrektywa wejdzie w życie nie później niż w czerwcu albo lipcu 2022 r.

Obniżona stawka VAT

"Obecnie w stosunku do sprzedaży książek drukowanych zastosowanie znajduje obniżona 5% stawka VAT. Jest to najniższa możliwa do zastosowania stawka na podstawie obecnych przepisów Dyrektywy VAT. Postulat wprowadzenia zerowej stawki VAT na książki drukowane był wielokrotnie formułowany, także w ostatnim czasie, przez środowiska wydawców, księgarzy, bibliotekarzy, pisarzy, ludzi kultury" – podkreślono w komunikacie.

Przypomniano, że w kwietniu 2020 r. z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy oraz na wniosek wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego w działania na rzecz obniżenia stawek VAT na książki na forum UE zaangażowało się Ministerstwo Finansów, które złożyło do Komisji Europejskiej wniosek o zgodę na obniżenie VAT na książki.



Czytaj też:

Zmniejszenie VAT na paliwa. Rząd wysyła wniosek do Komisji EuropejskiejCzytaj też:

Zielone światło dla zmian w podatkach. UE przychyliła się do polskiego wniosku