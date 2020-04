Zerowy VAT na książki? Tego chce rząd

Polska wystąpi do Unii Europejskiej o derogację pozwalającą na zmianę stawki VAT na VAT 0.

Na podstawie art. 395 Dyrektywy VAT państwa członkowskie Unii Europejskiej mają możliwość wprowadzenia szczególnych środków stanowiących odstępstwo od przepisów ww. dyrektywy w celu upraszczania poboru VAT lub zapobiegania niektórym formom uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania. Prawo do zastosowania szczególnego środka uwarunkowane jest decyzją Rady, na wniosek Komisji Europejskiej.

Obecnie w stosunku do sprzedaży książek drukowanych zastosowanie znajduje obniżona 5% stawka VAT. Jest to najniższa możliwa do zastosowania stawka na podstawie obecnych przepisów Dyrektywy VAT. Postulat wprowadzenia zerowej stawki VAT na książki drukowane był wielokrotnie formułowany, także w ostatnim czasie, przez środowiska wydawców, księgarzy, bibliotekarzy, pisarzy, ludzi kultury.