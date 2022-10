Nagroda Identitas 2023 otwiera konkurs dla polskich pisarzy

Nagroda Identitas od obecnej edycji będzie funkcjonować w zmodyfikowanej, prostszej formule.

Wziąwszy pod uwagę dziewięcioletnie już doświadczenie pracy jury i Fundacji oraz z każdym rokiem bardziej oczywistą potrzebę konsolidacji prac jury, wolontariuszy i pracowników Fundacji, jury i zarząd postanowiły, iż od rozpoczynającej się nowej edycji 2022-23 Nagroda Identitas będzie wyłącznie nagrodą literacką, w ramach której ocenie podlegać będą dzieła z obszaru prozy, eseistyki i poezji.

W zmienionym regulaminie Fundacja dopuszcza, obok nagrody głównej, do przyznania dwóch wyróżnień. Utrzymany został zapis o możliwości zgłaszania pozycji z ostatnich 5 lat.

Ponadto nowego wymiaru nabierze Nagroda Specjalna: Fundacja Identitas będzie ją przyznawać corocznie osobowości z obszaru literatury, kultury, nauki oraz debaty publicznej prostą decyzją jury, bez konkursu. W tym obszarze limit wieku obowiązujący w konkursie Nagrody Identitas (do 41 l.) nie będzie stosowany.

Nagroda Identitas 2023

Polscy autorzy, którzy nie ukończyli 41. roku życia mogą od dziś kierować do Fundacji swoje zgłoszenia. Przyjmowanie zgłoszeń Fundacja zamknie z końcem listopada. Nominacje do Nagrody Identitas 2023, równoznaczne z zaproszeniem na warsztaty na wyspie Uløya, zostaną ogłoszone z końcem marca 2023 r. Od tego też momentu trwać będzie aż do ogłoszenia laureata Nagrody (wrzesień 2023) promocja dzieł całej szóstki nominowanych. Laureat Identitas 2023 otrzyma statuetkę autorstwa Studia NoArt, nagrodę finansową do 30 000 złotych oraz dodatkową promocję medialną.

Na Uløyi zespół ekspertów przeprowadzi warsztaty poświęcone wpływowi na nowe polskie narracje szczególnie dziś widocznych pęknięć kulturowych i światopoglądowych. Samotna baza położona pięćset kilometrów za kręgiem polarnym zapewni nominowanym niespotykane warunki do refleksji i pracy.

Skład jury

W skład jury Nagrody Identitas obecnej edycji weszli Justyna Melonowska, Krzysztof Niewiadomski, Tomasz Kaźmierowski oraz Wojciech Stanisławski.

Justyna Melonowska to doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jest autorką licznych książek i publikacji naukowych, eseistką, felietonistką czasopisma „Filozofuj!". W TVP Kultura prowadzi magazyn literacki „Do dzieła!".

Krzysztof Niewiadomski. Redaktor pisma "44 / Czterdzieści i Cztery. Magazyn Apokaliptyczny". Kierownik Działu Programowego Wystawy Stałej w Muzeum Historii Polski. Współautor scenariusza wystawy stałej Muzeum Historii Polski. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

W skład jury wszedł także założyciel Fundacji Identitas i pomysłodawca arktycznych warsztatów literackich, Tomasz Kaźmierowski, autor m.in. „Winnika. Kropli z podróży" i licznych publikacji (np. w „Twórczości", „PublicRelations" czy w "Do Rzeczy"). Absolwent UAM i Ecole Superieure de Commerce.

Przewodniczącym jury Nagrody Identitas został dr Wojciech Stanisławski, historyk, publicysta i krytyk literacki, a także redaktor wydawnictw Muzeum Historii Polski.

Obecnie Wojciech Stanisławski publikuje na portalu Teologii Politycznej, a także m. in. na łamach Nowej Konfederacji, kwartalnika Herito, portalu Dzieje.pl i tygodnika "Sieci". W 2023 r. ukaże się opracowana przezeń korespondencja Jerzego Giedroycia z Michaiłem Hellerem oraz (najpewniej) zbiór szkiców. Jest jurorem Nagrody Identitas od 2020 roku.

Do Rzeczy wśród partnerów

Począwszy od roku 2014 Fundacja Identitas wspiera humanistów finansowo i promocyjnie, organizuje dla nich warsztaty literackie, przyznaje Nagrodę Identitas oraz wspiera debatę o tożsamości. Od 2020 roku Nagrodę otrzymują pisarze do 41. roku życia, podczas gdy we wcześniejszych latach nie ustanawiano ograniczeń wiekowych.

Wśród dotychczasowych laureatów i nominowanych do Nagrody Identitas znaleźli się między innymi Marta Kwaśnicka, Jarosław Marek Rymkiewicz, Jan Polkowski, Ryszard Kaczmarek, Krzysztof Koehler, Marcin Cielecki, Tomasz Grzywaczewski, Michał Przeperski, Agnieszka Kołakowska, Marta Madejska, Michał Gołębiowski, Stanisław Waltoś, Paweł Rojek, Marcin Makowski, Paweł Rzewuski, Kazimierz Orłoś, Mariusz Urbanek i Przemysław Dakowicz.

Warsztaty Identitas odbędą się dzięki wsparciu Fundacji PZU. Partnerami medialnymi są tygodnik Do Rzeczy, kwartalnik Kronos, Zeszyty Poetyckie i Polskie Radio.