PSL dostał wyrazy solidarności w związku z agresją ze strony aborcjonistów

„Mówimy stop agresji, nieuwzględnianiu poglądów większości oraz łamaniu Konstytucji RP. Apelujemy o większą wzajemną życzliwość, porzucenie języka agresji i manipulacji” – napisał zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w oświadczeniu „Przeciw agresji w życiu publicznym”. Oświadczenie wydano po wypowiedzi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który poinformował o atakach (także fizycznych) na biura poselskie posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy głosowali przeciw zmianom umożliwiającym aborcję na żądanie.

Ataki na biura PSL za głosowanie nie pomyśli aborcjonistów

19 lipca w porannej audycji w RMF FM wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o atakowaniu biur poselskich (m.in. oblewanie farbą) posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy wypowiedzieli się przeciw zmianom umożliwiającym aborcję na żądanie. „Wyrażamy stanowczy protest wobec takich aktów i solidarność zarówno z posłami, jak i pracownikami ich atakowanych biur” – napisano w oświadczeniu zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Jednocześnie zwrócono uwagę, że od dłuższego czasu prowadzona jest jednostronna i nierzadko agresywna propaganda zmierzająca do wprowadzenia aborcji na żądanie. „Przedstawiane jest to jako konieczność, a poglądy prezentujące odmienne stanowisko są marginalizowane” – zaznaczono w oświadczeniu powołując się na badania CBOS, wg których większość polskiego społeczeństwa jest przeciw aborcji na żądanie.

Zauważono również, że wysłuchanie publiczne, dotyczące projektów wprowadzających na szeroką skalę aborcję na żądanie, „nie zostało potraktowane jako ważny głos społeczny zapewne dlatego, że zdecydowana większość przedstawicieli różnych środowisk w nim uczestniczących wypowiedziała się przeciw tym projektom”.

„Doświadczamy sytuacji, gdy mniejszość chce narzucić swoje poglądy i prawa większości społeczeństwa, a niektórzy z nich dopuszczają się nawet agresji. Mówimy stop agresji, nieuwzględnianiu poglądów większości oraz łamaniu Konstytucji RP. Apelujemy o większą wzajemną życzliwość, porzucenie języka agresji i manipulacji” – czytamy w oświadczeniu „Przeciw agresji w życiu publicznym”.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia działa od 1992 r.; zrzesza kilkadziesiąt organizacji chroniących życie i prorodzinnych. W 2012 roku Federacja za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego.

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Przeciw agresji w życiu publicznym

Mając na uwadze szokujące informacje, jakie podał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w audycji radiowej RFM FM w dniu 19 lipca br. o atakowaniu biur poselskich posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy wypowiedzieli się przeciw zmianom umożliwiającym aborcję na żądanie, wyrażamy stanowczy protest wobec takich aktów i solidarność zarówno z posłami, jak i pracownikami ich atakowanych biur.

Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że od dłuższego czasu prowadzona jest jednostronna i nierzadko agresywna propaganda zmierzająca do wprowadzenia aborcji na żądanie. Przedstawiane jest to jako konieczność, a poglądy prezentujące odmienne stanowisko są marginalizowane.

Tymczasem większość polskiego społeczeństwa jest przeciw aborcji na żądanie (badania Centrum Badania Opinii Społecznej – marzec 2024).

Wysłuchanie publiczne, dotyczące projektów wprowadzających na szeroką skalę aborcję na żądanie, nie zostało potraktowane jako ważny głos społeczny zapewne dlatego, że zdecydowana większość przedstawicieli różnych środowisk w niej uczestniczących wypowiedziała się przeciw tym projektom.

Doświadczamy sytuacji, gdy mniejszość chce narzucić swoje poglądy i prawa większości społeczeństwa, a niektórzy z nich dopuszczają się nawet agresji.

Mówimy stop agresji, nieuwzględnianiu poglądów większości oraz łamaniu Konstytucji RP. Apelujemy o większą wzajemną życzliwość, porzucenie języka agresji i manipulacji.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia: Jakub Bałtroszewicz – prezes, Fundacja Jeden z Nas, ks. Tomasz Kancelarczyk – wiceprezes, Fundacja Małych Stópek, Grzegorz Nienartowicz – wiceprezes, Fundacja Ku Pełni Życia

Członkowie zarządu:

Magdalena Bartoszewicz, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, Maria Gondek, Fundacja Fala Życia, Ewa Kowalewska, Human Life International, Rafał Szczypta, Rycerze Kolumba.

