Muzyka nocą

On sam częstuje nas radiowymi monologami o życiu. O nim zaś opowiada wynajęty biograf. Ale to tylko ramy, w nowej powieści Jurija Andruchowycza wydarzyć może się wszystko: biograf zmienia się w bohatera swych dociekań, sama forma książki jest nie do uchwycenia – jej środkową częścią jest np. jednoaktowa farsa.