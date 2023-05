Martin Scorsese zapowiada swój film o Jezusie

W minioną sobotę 27 maja 80-letni twórca wziął udział w papieskiej audiencji dla uczestników kongresu o katolickiej inspiracji w kulturze, zorganizowanego przez Georgetown University w Washingtonie i "La Civiltà Cattolica".

Scorsese: Odpowiedziałem na apel papieża

W ostatnim dniu kongresu reżyser odpowiadał na pytania dyrektora tego włoskiego czasopisma jezuitów, o. Antonia Spadaro. Mówił m.in. o swym "podziwie dla bezpośredniości Jezusa" w "Ewangelii według św. Mateusza" Piera Paola Pasoliniego, o znaczeniu swojego filmu "Ostatnie kuszenie Chrystusa" i o kolejnym kroku w poszukiwaniu osoby Jezusa, jakim był film "Milczenie".

Zwracając się do poetów, pisarzy, scenarzystów i reżyserów, Franciszek wskazał, że ich dzieła "pomagają nam zobaczyć Jezusa, uleczyć naszą wyobraźnię ze wszystkiego, co nam przesłania Jego oblicze lub, co gorsza, wszystkiego, co je chce oswoić".

"Oswajanie oblicza Chrystusa, jakby próbując je określić i zamknąć w naszych schematach, oznacza zniszczenie Jego obrazu. Pan zawsze nas zaskakuje, Chrystus jest zawsze większy, zawsze jest tajemnicą, która w jakiś sposób nam umyka” – tłumaczył papież.

– Odpowiedziałem na apel, który papież skierował do artystów (aby pokazywali Jezusa - red.) w jedyny sposób, w jaki potrafię: wymyślając i pisząc scenariusz filmu o Jezusie. I zacząłem już go realizować – ujawnił Scorsese.

Papież: W Kościele trzeba skupić się na modlitwie, miłości i głoszeniu

– Głoszenie wiary to przede wszystkim kwestia piękna. A piękna się nie wyjaśnia – je się ukazuje (…); nie można przekonać kogoś o pięknie, trzeba mu dać świadectwo – podkreślał natomiast Franciszek na audiencji dla pielgrzymów z archidiecezji Spoleto-Nursji.

Pielgrzymi z archidiecezji Spoleto-Nursji przybyli do Rzymu, aby świętować rocznicę konsekracji swojej katedry. Papież zapraszał ich z kolei, aby podobnie jak ta świątynia, odkrywali i pokazywali innym piękno. Jednym z elementów, na jakie Ojciec Święty zwrócił również uwagę, jest ikona obecna w tamtejszym przybytku. Przedstawia ona patronkę katedry – Matkę Bożą – która stoi w postawie orantki. Maryja modli się za nas, tak jak Ją o to prosimy – podkreślał papież. Niech więc Ona uczy nas też owego wstawiennictwa – a nie tylko za naszych bliskich, ale również za ludzi nam odległych, mentalnie lub fizycznie. Oto zadanie Kościoła – wzywał Franciszek.

– Szukać piękna to kierować uwagę do sedna spraw, a nie do pozorów. W Kościele nie ma już czasu na skupianie się na aspektach drugorzędnych, zewnętrznych; nadszedł moment, by spojrzeć na wspólnotę początków i skupić się na prawdziwych priorytetach, którymi są modlitwa, miłość oraz głoszenie. Wiem, że usiłujecie rozbudzić bardziej autentyczne działanie apostolskie – mówił Ojciec Święty.

