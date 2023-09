Uwierz w ducha

Ze skutkiem raczej mizernym, co cieszy nie tylko hejterów, lecz także Agathę Christie (gdziekolwiek się znajduje). Scenarzysta potraktował bowiem powieść „Wigilia Wszystkich Świętych” jak szwedzki stół. Wybrał z niej tylko najsmaczniejsze – jego zdaniem – kęsy, resztę dania komponując z produktów innego pochodzenia. Film jest z całej trylogii najbardziej staroświecki, lecz bliżej mu do twórczości Arthura Conana Doyle’a (znanego z umiłowania seansów spirytystycznych) czy Allana Edgara Poego niż królowej kryminału. Przewidując, że publiczność może nie dopisać, akcję przeniesiono spod Londynu do miasta zombi, figurującego na każdej liście „miejsc, które MUSISZ odwiedzić przynajmniej raz w życiu”.