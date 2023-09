Zjeść po królewsku

Całkiem jak my, maluczcy. Jakże więc nie miałbym powitać z radością „Sztuki kulinarnej w średniowieczu”, zwłaszcza że wraca w ramach jednej z moich ulubionych serii, jaką jest reaktywowana po latach „Nowa Marianna”. Mowa o czasach, gdy „sztuka kulinarna wysubtelniała, podobnie jak zbroje czy wystrój szlacheckich domów” – pisze we wstępie Georges Duby, ten od „Czasów katedr”, znaczy wybitny francuski mediewista. Oczywiście mowa o potrawach jadanych przez najbogatszych, ale cóż to szkodzi. Gdy współcześnie wskrzeszano muzykę barokową, nikt się nie zastanawiał, czy na to zasługuje ze względu na to, że nie rozbrzmiewała w lepiankach.