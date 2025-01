"Nie jest nam łyso". Szefowa kancelarii prezydenta odpowiada Tuskowi

Donald Tusk przekonuje, że polska gospodarka zanotowała wzrost na poziomie 3 proc. Z tej okazji polityk zwrócił się do "wiecznych maruderów". – Mam tylko dwa słowa dzisiaj do tych wiecznych maruderów, marudzących polityków i urzędowych pesymistów. Łyso wam? Właśnie dostaliśmy informacje, że polska gospodarka wzrosła o ponad 3 proc. w ostatnim kwartale. A rok 2025 będzie rokiem wielkiego przełomu – stwierdził premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w social media. Szef rządu nie wyjaśnił, kogo ma na myśli. Można jedynie domniemywać, że chodziło o polityków opozycji.

Do nagrania odniosła się w programie "Onet Rano" Małgorzata Paprocka, szefowa kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. – Pytanie, czy to jest rozpęd jeszcze po poprzednich czasach, czy zasługa obecnego rządu. Pytanie, czy żyje nam się lepiej, czy gorzej. Ja mam sytuację stabilną więc to jest pytanie do Polaków. Najbliższą możliwością do takiej odpowiedzi będą wybory prezydenckie – wskazała.

Odpowiedziała też wprost premierowi: – Nie jest nam łyso. Zamiast takich zaczepek twitterowych to niech działa ten rząd i podejmuje działania dla dobra Polski, a nie tutaj takie zagrywki.

Co się dzieje z polską gospodarką? Jest komunikat KE

Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w Polsce wyniósł 97,1 pkt w styczniu 2025 r. wobec 99,1 pkt w poprzednim miesiącu, podała Komisja Europejska.

Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -16,7 pkt wobec -17,2 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł -5,4 pkt wobec -2,3 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł -2,7 pkt wobec -3,2 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł -2,6 pkt wobec -1,9 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym sięgnął -16,7 pkt wobec -16 pkt miesiąc wcześniej.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku Polski wyniósł w styczniu br. 103,4 pkt wobec 103,5 pkt w poprzednim miesiącu.

Czytaj też:

Śliwka: Rząd Tuska ignoruje rzeczywistość, pokazując jedynie tabelki w ExceluCzytaj też:

"I co? Łyso wam?". Tusk zwrócił się do "maruderów"