Ropa życia

Poznajcie Tommy’ego Norrisa (świetny Billy Bob Thornton). To alkoholik, rozwodnik, ojciec dwojga dorastających dzieci (córka właśnie odkrywa seks, syn chce – tak jak tato – robić karierę w przemyśle naftowym).

Norris pracuje dla bogacza Millera (Jon Hamm, czyli Don Draper z „Mad Men”) jako gość od zadań specjalnych: poprowadzi negocjacje z wrogim farmerem, zleci budowę nowej drogi, kiedy cysterny utkną w polu, zaryzykuje życie, by ułożyć relacje koncernu z narkotykowym kartelem. Ale jak przyjdzie co do czego, to wie też, jak zabezpieczyć płonący szyb przed wybuchem. Ot, człowiek dobrej roboty.