Żona dla Nepalczyka

Minęło już pół wieku, odkąd wprowadzono go w Bhutanie, i rezultaty są oszałamiające. Współczynnik zadowolenia z życia zbliża się tam do 100 proc. Nad fenomenem krainy, nazywanej ze względu na krajobraz i rozmiary azjatycką Szwajcarią, z pewnością warto się pochylić. Twórcy „Agenta szczęścia” pomysł mieli znakomity. Wybrali się na objazd Królestwa Grzmiącego Smoka w towarzystwie dwóch ankieterów, z woli oświeconego władcy zbierających dane do corocznego bilansu GNH.