Kojący Tatarkiewicz

Nie wszystko, nie każdego chce się czytać, ale Władysław Tatarkiewicz może być lekturą na każde czasy, ze wskazaniem na takie jak nasze: skłócone, zacięte, pogmatwane.

Dzienniki „Lata 1944– 1960” (Wydawnictwo Marek Derewiecki) przynoszą otuchę, ustawiają rzeczy we właściwym porządku. Nie będąc poradnikiem, a zaledwie skrótowym sprawozdaniem z kolejnych dni i miesięcy, działają terapeutycznie. Dodają otuchy, uspokajają.