Nie żyje Diane Keaton. Legendarna aktorka miała 79 lat

Informację o śmierci Diane Keaton przekazał w sobotę magazyn "People", powołując się na rzecznika aktorki. Legendarna aktorka zmarła w sobotę 11 października w Kalifornii. Miała 79 lat.

"Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, a szczegóły śmierci gwiazdy nie zostały ujawnione" – podano.

Diane Keaton nie żyje. Była laureatką Oscara

Diane Keaton urodziła się w 1946 roku w Los Angeles jako Diane Hall. Była najstarsza z czwórki rodzeństwa. Przygodę z aktorstwem rozpoczęła już w licem, gdzie występowała w przedstawieniach szkolnych. Przez rok studiowała aktorstwo na Orange Coast College w Costa Mesa, następnie podjęła studia aktorskie w Neighborhood Playhouse School of the Theatre w Nowym Jorku. Kiedy dołączyła do związku zawodowego aktorów Actors’ Equity Association zaczęła występować pod pseudonimami artystycznymi, ze względu na zbieżność jej danych z inną aktorką. Ostatecznie przyjęła nazwisko panieńskie swojej matki – Keaton.

Swój debiut miała w 1968 roku, kiedy wystąpiła na Broadwayu jako dublerka w musicalu "Hair". Przełomem w karierze aktorki okazał się rok 1972, kiedy otrzymała rolę Kay Adams w filmie "Ojciec Chrzestny". Keaton wystąpiła także w kolejnych częściach tej produkcji. W tym samym czasie rozwijała współpracę u bok Woody'ego Allena. Tu również do historii przeszła jej rola w sztuce "Zagraj to jeszcze raz, Sam" z 1969 roku, za którą nominowaną ją do nagrody Tony. Współpraca z Allenem zaowocowała kreacjami w takich filmach, jak "Sleeper" czy "Miłość i śmierć". Najważniejsza okazała się jednak rola w "Annie Hall", za którą uhonorowano ją Oscarem.

Przez wszystkie lata swojej kariery Diane Keaton wystąpiła łącznie w 60 produkcjach. Warto wymienić choćby takie filmy, jak "Ojciec panny młodej", "Lepiej późno niż później" czy "Czerwoni".

Diane Keaton nigdy nie wyszła za mąż. Przez cztery lata związana była z Woodym Allenem. W przeszłości spotykała się także z aktorem Alem Pacino oraz reżyserem Warrenem Beattym. Miała dwoje adoptowanych dzieci: córkę Dexter i syna Duke’a.

