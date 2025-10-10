Nie żyje prof. Adam Strzembosz. Miał 95 lat

O śmierci prof. Adama Strzembosza poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych były prezes Izby Karnej SN Stanisław Zabłocki.

"Nie potrafię na razie zebrać myśli. Ogromny smutek i żal" – napisał Zabłocki.

Adam Strzembosz urodził się 11 września 1930 roku w Warszawie. Był jednym z trojaczków. Jego brat Tomasz Strzembosz był wybitnym historykiem, badaczem historii Polski okresu II wojny światowej i działaczem harcerskim. Trzecia z rodzeństwa, Teresa Strzembosz, była z kolei działaczką katolicką, współtwórczynią ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i domów samotnej matki.

Adam Strzembosz był profesorem nauk prawnych, sędzią oraz nauczycielem akademickim związanym głównie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

W latach 1989-1990 pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Przez kolejne osiem lat był pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, a jednocześnie przewodniczącym Trybunału Stanu. W okresie 1994-1998 przewodniczył Krajowej Radzie Sądownictwa.