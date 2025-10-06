Nie żyje sędzia postrzelony podczas rozprawy. Zmarł w drodze do szpitala

Według albańskiej policji, sędzia Astrit Kalaja został postrzelony w sali sądowej przez 30-letniego podejrzanego o inicjałach E. Sh. Życia sędziego nie udało się uratować – zmarł w drodze do szpitala.

Policja poinformowała, że napastnik postrzelił również dwie inne osoby biorące udział w przesłuchaniu, ale obrażenia jakich doznały nie zagrażają ich życiu.

Sędzia postrzelony podczas rozprawy nie żyje

Po strzelaninie E. Sh. uciekł z miejsca zdarzenia, ale później został zatrzymany. Policja aresztowała mężczyznę i skonfiskowała rewolwer, którego miał użyć.

Władze nie podały na razie szczegółów dotyczących motywu zbrodni ani charakteru rozpatrywanej przed sądem sprawy. Według lokalnych mediów, napastnik był stroną w sprawie dotyczącej kwestii majątkowych.

Agencja Associated Press zwraca uwagę, że w wyniku szeroko zakrojonych reform sądownictwa, rozpoczętych w Albanii w 2016 roku przy wsparciu Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, dziesiątki tysięcy spraw zostało opóźnionych o lata.

Reakcja premiera Albanii

Kondolencje rodzinie i bliskim zamordowanego sędziego złożył premier Albanii Edi Rama, jednocześnie domagając się wymierzenia sprawcy najwyższego wymiaru kary, czyli dożywotniego pozbawienia wolności. Kara śmierci w Albanii została zniesiona w 2000 roku.

Szef rządu opowiedział się również za znacznym zaostrzeniem w Kodeksie karnym kary za nielegalne posiadanie broni. Dodał, że tragedia ta wymaga refleksji nad wewnętrznym systemem bezpieczeństwa sądów.

