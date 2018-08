Ziemkiewicz: Zbrojne powstanie przeciw PiS? Gdzie tu obrona demokracji?

Czytaj także:

Nurowska napisała na swoim Facebooku, że wojsko – w obronie konstytucji – powinno odsunąć od władzy "nieodpowiedzialnych polityków" i zarządzić wybory, które będą "kontrolowane". Jej zdaniem "Ojczyzna jest w potrzebie".

– Ma wybuchnąć powstanie przeciwko PiS-owi. Ono właściwie trwa, jest, ale jakby go nie ma, bo tu jest już faszyzm, a demokracja umarła po wielokroć – skomentował wpis pisarki Ziemkiewicz.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że wcześniej o wojskowym puczu mówił Adam Mazguła, żołnierz rezerwy sympatyzujący z KOD, który zasłynął przy okazji protestów w obronie emerytur byłych esbeków i funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL.

– Nie wiem za bardzo, jak to (nawoływanie do obalenia rządu – red.) łączyć z obroną demokracji. To jest w pięknym kontapunktcie do tego, w jaki sposób totalna opozycja wykpiła dzień Wojska Polskiego i defiladę – ocenił Ziemkiewicz.

– Jeszcze żeby to było niemieckie wojsko, rosyjskie. Ale polskie? Z tymi orzełkami? – ironizował publicysta "Do Rzeczy" przypominając, jak za rządów Platformy i PSL relacjonowano w TVP moskiewskie obchody dnia zwycięstwa.