"Niemcy są nietolerancyjni wobec uchodźców". Chiński artysta opuszcza Berlin

Kto z PSL wystartuje do Senatu? Kosiniak-Kamysz podaje nazwiska

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznacza, że PSL wystawi swoich kandydatów do Senatu tam, gdzie ugrupowanie jest silne. Oznacza to, że Ludowcy nie mają zamiaru wejść do tzw. paktu senackiego, jakie razem z Lewicą buduje Koalicja Obywatelska.