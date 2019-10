Jest zgoda na ponowne przedłużenie brexitu

O sprawie poinformował na Twitterze m. in. rzecznik PE Jaume Duch. "Brexit: Po spotkaniu Konferencji Przewodniczących PE liderzy grup europarlamentu poparli elastyczne przedłużenie do 31 stycznia 2020 roku. Szef PE David Sassoli napisał list w tej sprawie do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska" – przekazał.

Jak dodał David Sassoli, takie rozwiązanie pozwoli Brytyjczykom ustalić swoją pozycję, a europarlament będzie mógł działać i pełnić swoje funkcje.

W środę brytyjska Izba Gmin miała głosować nad ratyfikacją uzgodnionej z UE umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Nie doszło do tego, ponieważ parlamentarzyści przyjęli poprawkę niezależnego posła Olivera Letwina. Zakłada ona, że poparcie dla umowy brexitowej ma nastąpić dopiero po przygotowaniu stosownych ustaw i ich wejściu w życie. Celem poprawki ma być uniknięcie "przypadkowego brexitu bez umowy", czyli sytuacji, w której członkowie Izby poparliby porozumienie, ale ustawa nie przeszłaby całego procesu legislacyjnego przed 31 października (wcześniejszy uzgodniony termin wyjścia Wielkiej Brytanii z UE).

