Poseł PO krytykuje Gowina. "Jedyny człowiek, który tak potrafi"

Polityk mówił w telewizji WP o projekcie PiS dotyczącym zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS i sprzeciwie partii Porozumienie wobec tej ustawy.

– Kiedyś dużo wymienialiśmy się poglądami, dzisiaj patrzę na niego z dużym dystansem. Wielokrotnie pokazał, że potrafi połamać swój kręgosłup polityczno-moralny – powiedział o Jarosławie Gowinie Arłukowicz.

Zdaniem posła PO wicepremier i szef Porozumienia "mógłby trafić do podręcznika ortopedii". – To jedyny człowiek, który potrafi tak go (kręgosłup – red.) wygiąć i nie zrobić sobie krzywdy – stwierdził. Arłukowicz dodał, że ostatecznie Gowin zagłosuje "za".

W ocenie polityka Platformy PiS wprowadził Polaków w błąd co do oceny stanu budżetu państwa, a teraz próbuje na różne sposoby szukać pieniędzy. Jeśli część Lewicy poprze ten projekt, to będziemy mieli sytuację absolutnie kuriozalną – powiedział Arłukowicz.

I dodał: Przychodzi mi na myśl teoria, że Kaczyński rzuca takie projekty, które prezydent Andrzej Duda będzie mógł zawetować.

Projekt PiS zakładający likwidację górnego limitu przychodu, po przekroczeniu którego nie płaci się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, trafił do Sejmu w środę wieczorem.

Chodzi o zniesienie tzw. 30-krotność ZUS. Według autorów projektu budżet zyska na tym 7,1 mld zł.