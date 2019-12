Wybrano nowego szefa ukraińskiego IPN. Ostra reakcja Wjatrowycza

Informację o powołaniu Antona Drobowycza na prezesa ukraińskiego IPN przekazał w serwisie Telegram minister kultury, młodzieży i sportu Ukrainy Wołodymyr Borodianski. „Rada Ministrów uchwaliła decyzję o wyznaczeniu Antona Drobowycza szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej” – napisał ukraiński polityk. W konkursie na to stanowisko udział wzięło 17 kandydatów.

Anton Drobowycz ma 33 lata. Jest doktorem nauk filozoficznych i ekspertem w dziedzinie edukacji i kultury. Pracuje w katedrze kulturologii Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Drahomanowa.

Nominację tę zdążył już skrytykować poprzedni prezes IPN Wołodymyr Wjatrowicz. We wpisie zamieszczonym na Facebooku pisze o kolejnej złej decyzji rządu. "To już nie pomyłka, to zwrot w innym kierunku. W narodowej pamięci może zabraknąć miejsca dla Ukrainy i Ukraińców" – wskazał.

Przypomnijmy, że Wołodymyr Wiatrowycz został we wrześniu odwołany z funkcji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Pełnił tę funkcję od marca 2014 roku. Obecnie pełni mandat posła do Rady Najwyższej Ukrainy.

