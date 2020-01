Redaktor naczelny Onetu: Rząd powinien poprosić o pomoc Wałęsę

We wtorek zapadła decyzja, że prezydent Andrzej Duda nie poleci do Jerozolimy na Światowe Forum Holokaustu. To izraelskie obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu KL Auschwitz-Birkenau. Organizatorzy uroczystości nie zgodzili się na przemówienie prezydenta Polski, choć prezydenci Niemiec, Rosji i Francji zabiorą głos.

Bartosz Węglarczyk opublikował w Onecie komentarz, w którym sugeruje, że zamiast Andrzej Dudy do Izraela mógłby polecieć Lech Wałęsa i zabrać głos w imieniu prezydenta Polski.



"Wyobraźmy sobie, że prezydent Andrzej Duda decyduje się nie jechać do Izraela, ale wysyła za to, jako swego oficjalnego przedstawiciela, byłego prezydenta Lecha Wałęsę. I to on, bohater «Solidarności» i laureat pokojowej Nagrody Nobla, prosi organizatorów Forum Solidarności o możliwość wystąpienia w imieniu Polski" – pisze redaktor naczelny Onetu.

Dziennikarz stwierdza jednocześnie, że nawet gdyby organizatorzy Forum nie wyrazili zgody a wystąpienie Wałęsy, były prezydent "mógłby się wówczas odwołać do sumienia światowych mediów, zawsze zainteresowanych jego opinią".

"Wyobraźmy sobie konferencję prasową Lecha Wałęsy pod instytutem Yad Vashem, podczas której były prezydent prostuje kłamstwa Władimira Putina" – pisze Węglarczyk.

Na koniec dodaje, że proponowane przez niego rozwiązanie jest niemożliwe, bo "dziś nie ma szans na to, żeby prezydenci Duda i Wałęsa choćby podali sobie rękę, nie mówiąc już o jakiejkolwiek poważniejszej współpracy". "Cierpi na tym polska racja stanu, ale kto by się tym przejmował" – przekonuje naczelny Onetu.