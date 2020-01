Skandaliczny atak Jana Grabowskiego na prezydenta Dudę

Profesor Grabowski z kanadyjskiego uniwersytetu w Ottawie opublikował na stronie "Krytyki Politycznej" tekst poświęcony Światowemu Forum Holokaustu, które odbędzie się w Jerozolimie w dniach 22-23 stycznia.

Forum to izraelskie obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu KL Auschwitz-Birkenau. Współorganizuje je m.in. rosyjski oligarcha żydowskiego pochodzenia, Wiaczesław Mosze Kantor.

We wtorek zapadła decyzja, że prezydent Andrzej Duda nie poleci do Izraela na to wydarzenie. Organizatorzy uroczystości nie zgodzili się na przemówienie prezydenta Polski, choć prezydenci Niemiec, Rosji i Francji zabiorą głos.

"Polską rządzą nacjonaliści"

Grabowski w swoim tekście krytykuje zarówno prezydenta Dudę, jak i premiera Morawieckiego za ich wypowiedzi o Holokauście i Polakach ratujących Żydów. Jego zdaniem "rządzący Polską nacjonaliści kojarzeni są z haniebną «ustawą o Holokauście», jak w świecie określa się nowelizację ustawy o IPN:.

Profesor krytycznie odnosi się do starań prezydenta Polski o możliwość zabrania głosu podczas uroczystości w Yad Vashem. "W Izraelu Andrzejowi Dudzie nikt głosu nie udzieli z prostego powodu – polskie władze w tematyce Zagłady są skompromitowane" – przekonuje.

"Nawet w Jerozolimie wiedzą, że Polska najważniejszym państwem przestała być mniej więcej czterysta lat temu, choć do kancelarii prezydenta najwyraźniej ta wiadomość jeszcze nie dotarła" – pisze Grabowski.