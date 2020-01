"Podłe i haniebne". Neumann pokłócił się z dziennikarzem o Grodzkiego

Od kilku tygodni pod adresem marszałka Senatu wysuwane są zarzuty o przyjmowanie łapówek za leczenie. Polityk kategorycznie temu zaprzecza. O sprawie rozmawiano w poniedziałek na antenie radia RMF.

– Ja wierzę Tomaszowi Grodzkiemu, nie wierzę Ziobrze, nie wierzę Kamińskiemu – mówił w wywiadzie z Robertem Mazurkiem Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej.

– To jest doktryna Neumanna: będę cię bronił jak niepodległości – odpowiedział na słowa posła dziennikarz.

Polityk PO tłumaczył, że "to nie jest doktryna nikogo, tylko normalna, uczciwa przyzwoitość". – Nie ma wyroku (Grodzki – red.), nie ma nawet sprawy w sądzie i pokazywanie go jako łapówkarza, tak jak to robią media publiczne, jest czymś podłym i haniebnym. Będziemy Grodzkiego bronić przed tak podłymi atakami, bo one są niesprawiedliwe i nieuczciwe – mówił Neumann.

– O właśnie! To chciałem usłyszeć: będziemy Tomasza Grodzkiego bronić, bez względu na to, co się stanie – skwitował Mazurek. – Oczywiście – dodał Neumann.

Polityk Platformy poinformował, że rozmawiał z marszałkiem Senatu w piątek. – Wytrzyma (atak – red.) – oświadczył.