"Totalny tupolewizm". Ziemkiewicz o "wściekliźnie Owsiaka"

We wczorajszym wydaniu "Wiadomości" TVP pojawił się materiał na temat przypadającej dziś pierwszej rocznicy śmierci Pawła Adamowicza i odpowiedzialności za tę tragedię organizatorów Wielkiiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Jerzy Owsiak w przededniu pierwszej rocznicy śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, sugeruje winnych tej tragedii. Szuka ich wszędzie, tylko nie w gronie organizatorów gdańskiego finału WOŚP" – napisano w opisie materiału na Twitterze.

Jednego z użytkowników tego portalu społecznościowego oburzył materiał TVP. "Oni jednak nie mają granic... 'Wiadomości' uderzają w Owsiaka i obwiniają go za śmierć Pawła Adamowicza! W rocznicę jego śmierci! Niebywałe!" – napisał.

Na ten tweet w mocnych słowach zareagował Rafał Ziemkiewicz. "Bo on k. jest głównym winowajcą, durniu! Gdyby nie totalny tupolewizm WOŚP morderca nie mógłby się zbliżyć do ofiary na 10 metrów! Wścieklizna Owsiaka po tej zbrodni była uderzeniem uprzedzającym żeby nikt nie śmiał tej prawdy powiedzieć" – odpowiedział publicysta tygodnika "Do Rzeczy".