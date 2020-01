Skąd wziął się tajemniczy koronawirus? Media piszą o pewnym laboratorium

Strona Nature.com podawała w 2017 roku, że Krajowe Laboratorium Bezpieczeństwa Biologicznego w Wuhan rozpoczęło prace nad budową nowych laboratoriów zdolnych rozpracowywać i opracowywać najgroźniejsze wirusy/patogeny na świecie – opisuje serwis wgospodarce.pl.

Laboratorium w Wuhan było pierwszym laboratorium w Chinach wyposażonym w sprzęt zapewniający najwyższy poziom ochrony biologicznej i miało ambicje w krótkim czasie jeszcze podnieść poziom swoich możliwości. W 2017 roku ten ruch miał być częścią planu budowy od pięciu do siedmiu laboratoriów bezpieczeństwa biologicznego poziomu 4 (BSL-4) w Azji do 2025 r. Sprawa wywołała dyskusję – niektórzy badacze spoza Chin obawiali się ucieczki patogenów i oskarżeń o tworzenie broni biologicznej.

Wgospodarce.pl informuje, że laboratorium w Wuhan kosztowało 300 milionów juanów (44 miliony USD), a aby zniwelować obawy dotyczące bezpieczeństwa, zostało zbudowane znacznie powyżej równiny zalewowej i miało być w stanie wytrzymać trzęsienie ziemi o sile 7. Pierwszym projektem laboratorium miało być badanie patogenu BSL-3, który powoduje gorączkę krwotoczną Krymsko-Konga: śmiertelny wirus przenoszony przez kleszcze, który atakował zwierzęta gospodarskie na całym świecie, w tym w północno-zachodnich Chinach, i który może przenosić się na ludzi.

Al Jazeera opublikowała szokujące nagranie. Widać na nim ciała ofiar koronawirusa, leżące na szpitalnej podłodze. "Nikt nie przyszedł, aby się zmierzyć z sytuacją" – informuje medium.

Cały czas rośnie liczba osób zarażonych nowym wirusem z Chin. Według najnowszych informacji z tej przyczyny zmarło już 26 osób. Ponad 800 jest zarażonych. Wirus przekroczył granice Chin. Wykryto go też w Tajlandii, Korei Południowej, Singapurze, USA i Arabii Saudyjskiej, a także w Wietnamie oraz Japonii. Pojawiło się także ryzyko, że wirus dotarł już do Europy. Pierwsze osoby z podejrzeniami zarażenia trafiły bowiem do szpitali w Wielkiej Brytanii. Także do szpitala w Finlandii zgłosiło się dwóch turystów z chińskiego Wuhan, którzy mają objawy zarażenia – informuje RMF FM.

W Internecie dostępna jest mapa koronawirusa, pokazujące jego rozprzestrzeniania się w czasie rzeczywistym.