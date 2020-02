Wojciech Myślecki: Możliwe są przyspieszone wybory

– Sądzę, że jeśli ten kryzys nie zostanie rozwiązany w kategoriach dobra wspólnego i zrozumienia interesów państwa to partie bardzo głęboko za to zapłacą. Nastąpi nie tyle rekonstrukcja rządu, co sceny politycznej – mówił w Polsat News naukowiec.

Jego zdaniem oznaczałoby to przyspieszone wybory, ponieważ "nie będzie możliwe utrzymanie stabilności funkcjonowania obecnego systemu partyjno-politycznego". Według Myśleckiego w Polsce mogą pojawić się "nowe konstrukty polityczne".

– Być może pojawią się u nas duże ruchy społeczne chcące próbować wypełnić próżnię powstającą przy rozpadającej się scenie politycznej – powiedział. Zaznaczył, że "liczy, że głos obywateli coraz bardziej zaniepokojonych sytuacją, wpłynie na zmianę działań politycznych wokół reformy sądów".

Według niego inicjatywę w tej sprawie musi podjąć prezydent. Myślecki uważa jednak, że jeśli do tego dojdzie, to dopiero po majowych wyborach prezydenckich.

Przypomnijmy, że przyjęta niedawno ustawa dyscyplinująca sędziów autorstwa PiS czeka już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.