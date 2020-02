Włodzimierz Czarzasty pokazuje środkowy palec w telewizji

W czwartek podczas głosowania nad rekompensatą w wysokości 2 mld zł dla mediów publicznych Joanna Lichocka pokazała w stronę polityków opozycji środkowych palec.

Po tym, jak w mediach społecznościowych rozpętała się burza, posłanka PiS opublikowała na Twitterze wpis, tłumacząc, że "przesuwała dwukrotnie palcem pod okiem" z nerwów, a to, co znalazło się w sieci jest manipulacją i kłamstwem.

Następnego dnia w rozmowie z "Faktem" Lichocka zmieniła ton i przeprosiła. – Mimowolnie popełniłam błąd. (…) Jeśli ktoś poczuł się urażony tym gestem, gestem, który nie miał złych intencji, to chciałabym wyrazić ubolewanie i przeprosić – oświadczyła.

Okulary

W niedzielę w programie "Śniadanie w Polsat News" szef SLD Włodzimierz Czarzasty kilka razy poprawiał sobie okulary środkowym palcem. Najpierw zwrócił na to uwagę dziennikarz prowadzący, potem także Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta.

– Pan przed chwilą poprawiał okulary, żeby zyskać popularność? Na tak jawną hipokryzję muszę zareagować – stwierdził prezydencki minister.

– Bardzo dobrze, że pan reaguje, bo ja na pana miejscu bym reagował bez przerwy, bo bym bronił swojego szefa. Piątka z plusem. Natomiast, to co robicie, można albo skrytykować, albo ośmieszać. Ja to ośmieszam – oświadczył Czarzasty.

Mucha odpowiedział, że wicemarszałkowi Sejmu takie zachowanie zwyczajnie nie przystoi.