Jan Pietrzak: Chwała Bogu, że jest TVP

Gość programu "Jedziemy" w TVP Info sugerował, że media za czasów poprzednich rządów bezkarnie okłamywały Polaków.

– Są na polskiej ziemi media, które nie służą Polsce, tylko oszustwom; służą formowaniu umysłów tak, żeby Polacy podejmowali złe decyzje – powiedział.

Według Pietrzaka "kiedy pojawiła się telewizja, w której można mówić prawdę (obecna TVP – red.), to oni tego nienawidzą i robią awantury na ten temat". – To ich bardzo boli, że można mówić o człowieku, który łapówki (brał – red.) – stwierdził, nawiązując do oskarżeń wobec marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Zdaniem Pietrzaka toczy się batalia o "wyczyszczenie mediów z ludzi zakłamanych". – Wydaje mi się, że prędzej czy później do tego dojdzie, bo jakieś 70-80 proc. mediów, o ile ja wiem, służy nie Polsce, tylko komu innemu. To jest błąd w założeniu. Oni się tłumaczą, że jak prywatny, to może mówić, co chce. No dobrze, ale on nadaje z polskiej ziemi – przekonywał.

Według niego "kluczem jest konkurencja mediów, ale pod warunkiem, że są uczciwe". – Trzy czwarte mediów w Polsce celowo, świadomie, ze złą wolą kłamie. I teraz niech mnie ktoś poda za to do sądu – powiedział Pietrzak.