Włochy z zakazem odprawiania mszy świętych

Tylko w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych zachorowania na koronawirusa we Włoszech zwiększył się o 133 osoby, co oznacza, że ostateczny bilans ofiar wzrósł do 366.

W północnej części kraju, władze zdecydowały się na ograniczenie ruchu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Oznacza to, że około 16 milionów ludzi potrzebuje specjalnego pozwolenia, aby wyjechać poza sferę objętą kwarantanną.

W związku z epidemią włoskie władzy wydały też dekret, w którym zawieszają do piątku 3 kwietnia wszystkie uroczystości cywilne i religijne, w tym pogrzebowe. Jak dookreśla na swojej stronie Włoska Konferencja Biskupów, oznacza to, że do kwietnia nie będą odbywały się msze święte.

Włoski episkopat w oświadczeniu do wiernych podkreśla, że "przyjmuje do wiadomości" decyzję Rady Ministrów i będzie ja respektować, ze względu na dobro społeczne.