"Reaguje na leczenie". Nowe informacje ws. stanu zdrowia premiera Wielkiej Brytanii

"Nie jesteśmy blisko końca epidemii". WHO ostrzega przed "opuszczaniem gardy"

Hans Kluge, dyrektor WHO w Europie przestrzegł przed "opuszczaniem gardy" w walce z Covid-19. Zapowiedział, że do końca epidemii jeszcze daleka droga, a postępy łatwo zniweczyć. Dodał też, że kluczem do pokonania epidemii są masowe testy.