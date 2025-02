Chiny zadowolone z rozmów USA-Rosja. "Cieszymy się ze wszelkich wysiłków"

Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Guo Jiakun, podczas konferencji prasowej podkreślił, że Chiny doceniają wszelkie inicjatywy zmierzające do przywrócenia pokoju. Wyraził także nadzieję, że w odpowiednim momencie do rozmów dołączą wszystkie zaangażowane strony. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że w swojej wypowiedzi polityk nie wymienił bezpośrednio Ukrainy.

Chiny reagują na stanowisko Ukrainy

Guo Jiakun odniósł się również do uwag prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który publicznie wyraził sceptycyzm wobec negocjacji prowadzonych w Arabii Saudyjskiej. Zełenski zaznaczył, że Kijów nie uzna żadnych ustaleń wypracowanych podczas spotkania, jeśli Ukraina nie będzie miała możliwości w nich uczestniczyć.

W tej kwestii rzecznik chińskiego MSZ przypomniał: "Cieszymy się ze wszelkich wysiłków na rzecz pokoju, w tym konsensusu osiągniętego przez Stany Zjednoczone i Rosję w sprawie rozmów pokojowych."

Pekin od dłuższego czasu prezentuje stanowisko wspierające dialog i dyplomatyczne rozwiązania konfliktów międzynarodowych. Władze Chin podkreślają, że nie zamierzają opowiadać się po żadnej ze stron, lecz dążą do stworzenia przestrzeni dla negocjacji, które mogłyby zakończyć trwający konflikt na Ukrainie.

Początek rozmów USA-Rosja

We wtorek w stolicy Arabii Saudyjskiej rozpoczęły się rozmowy między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Rosji. To pierwsze spotkanie na tak wysokim szczeblu od początku konfliktu na Ukrainie. Głównym celem negocjacji jest odbudowa wzajemnych relacji oraz wypracowanie podstaw do potencjalnych rozmów pokojowych dotyczących trwającej wojny.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rosyjską agencję Ria Nowosti, spotkanie zainaugurowano bez publicznych przemówień i oświadczeń dla mediów.

Rosyjską stronę reprezentują minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oraz doradca prezydenta Jurij Uszakow. Ze strony USA w rozmowach uczestniczą doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Mike Waltz, sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik na Bliski Wschód Stephen Witkoff.

Czytaj też:

Czego może chcieć Putin od Trumpa? Dziennikarze wspominają o PolsceCzytaj też:

Rosja zwolniła Amerykanina z więzienia. "Gest dobrej woli" przed rozmowami