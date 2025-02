"Sondaże nie będą miały wpływu". Jasna deklaracja Tuska w kluczowej kwestii

Jeszcze przed wylotem na szczyt w Paryżu Tusk zapewniał polską opinię publiczną, że nie wyśle polskich żołnierzy na Ukrainę. Jego zapowiedzi spotkały się z krytyką niektórych środowisk lewicowo-liberalnych.

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych premier odniósł się do sytuacji międzynarodowej oraz negocjacji pokojowych dotyczących wojny na Ukrainie. Tusk stwierdził, że sondaże nie będą miały wpływu na jego decyzję w tej kwestii.

"Ani sondaże, ani podpowiedzi rozgorączkowanych komentatorów nie będą miały wpływu na moje decyzje w sprawach Ukrainy. Bezpieczeństwo Polski – wyłącznie tym będę się kierował. Temu służą działania rządu i wysiłki naszej dyplomacji. W porozumieniu z naszymi sojusznikami i Ukrainą" – zapewnił szef rządu.

Wysłanie wojsk na Ukrainę. Tylu żołnierzy może wystawić Europa

Potencjalną liczbę żołnierzy ujawniono w odpowiedzi na prośbę Stanów Zjednoczonych skierowaną do krajów europejskich o określenie ich możliwości wsparcia Kijowa.

Źródła "The Washington Post" wskazują, że państwa europejskie są obecnie gotowe wystawić kilka brygad do potencjalnego rozmieszczenia na Ukrainie. Szacuje się, że łączna siła wojskowa wyniesie od 25 do 30 tys. żołnierzy.

Według amerykańskiego dziennika wojska europejskie nie będą stacjonować wzdłuż linii frontu, lecz mają być gotowe do "zademonstrowania siły", gdyby armia rosyjska próbowała wznowić działania zbrojne.

Które kraje Europy mogą wysłać żołnierzy i ilu?

Ponadto wojska na Ukrainie mogłyby być wspierane przez większe siły spoza jej granic, "w razie gdyby zaszła potrzeba szybkiego zwiększenia liczebności sił i przeprowadzenia natarcia" – pisze "Washington Post".

Według publikacji najbardziej szczegółowe planowanie militarne misji na Ukrainie przeprowadziła Francja, która może wystawić 10 tys. żołnierzy.

Dwa źródła, na które powołuje się gazeta, twierdzą, że inne państwa europejskie nadal wahają się lub stoją przed wyzwaniami związanymi z ograniczonymi zasobami wojskowymi.

Misja na Ukrainie bez wojsk USA

Wcześniej Stany Zjednoczone ogłosiły, że istnieje możliwość wysłania sił pokojowych na Ukrainę w celu monitorowania potencjalnego rozejmu, lecz oświadczyły, że wojska amerykańskie nie wezmą udziału w takiej misji.

Według najnowszych informacji wysłanie żołnierzy na Ukrainę rozważają Wielka Brytania i Szwecja.

Premier Donald Tusk, który w poniedziałek uczestniczy w Paryżu w nadzwyczajnym szczycie poświęconym Ukrainie, powiedział dziennikarzom przed wylotem z Warszawy, że Polska nie przygotowuje się do wysłania żołnierzy na Ukrainę. Taką samą deklarację złożył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

