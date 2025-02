Fogiel: NATO wciąż daje gwarancję bezpieczeństwa

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia przemówienie JD Vance'a z Monachium i strach przed dyskusją o nim, jaki zapadł w Europie?

Radosław Fogiel: Rzeczywiście jest panika nie tylko w Europie, ale również w USA. Przemówienie JD Vance'a odebrałem bardzo pozytywnie. Konkretnie i trochę obuchem między oczy powiedział europejskim elitom, które zebrały się na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa sporo słów prawdy. Zdiagnozował sytuację nie tylko w USA, ale również w Europie. W przeciwieństwie do tych osób, które wpadają w jakąś panikę moralną i krzyczą jacy to są przerażeni, zbulwersowani, lub czują się obrażeni przez wiceprezydenta USA, ja przede wszystkim czytam to przemówienie jako luźny – bo trwający zaledwie 20 minut – wykład o filozofii polityki.

To ciekawe. A dlaczego?

Po pierwsze, należy podkreślić, że nie padły słowa o tym, że to Europa jest wrogiem Ameryki, a nie Rosja czy Chiny, jak przekonują ci, którzy USA najchętniej pozbyliby się z Europy, czyli Niemcy. Nic takiego nie padło. Po drugie, należy na to przemówienie patrzeć jak na wystąpienie o wartościach. JD Vance mówił o wartościach. Wiem, że wbrew temu, co wiele osób twierdziło, że Trump będzie rządził jedynie poprzez podejście biznesowe, a wartości się skończyły. Otóż nie, a pokazał to JD Vance wskazując na wartości, które konstytuują wspólnotę zachodniej demokracji, jak właśnie wspólnota, demokracja, wolność słowa czy rządy prawa. Mówił o tym, że w przeciwieństwie do naszych przeciwników zachodnia cywilizacja nie obawia się swoich wyborców i obywateli i nie anuluje wyniku wyborów jeśli pójdą źle, ani nie zamyka w więzieniach przeciwników politycznych. A tak przynajmniej było do niedawna i o tym mówił JD Vance.

Zarówno w USA, jak i Europie pojawiają się tendencje niepokojące. Zatem nie mówił, że Rosja nie jest wrogiem i zagrożeniem. Podkreślił, że my sami możemy być największym zagrożeniem dla siebie, jeśli odejdziemy od wartości. Wartości od zawsze różniły nas od państw autorytarnych, dlatego musimy się ich trzymać, bo jak mamy ścierać się z takimi reżimami jak Rosja, jeśli naszej elity zaczynają działać podobnie? O tym mówił wiceprezydent USA.

Wspomniał pan wcześniej o histerycznych tonach pojawiających się w USA. O co dokładnie chodzi?

Można za przykład podać jeden z wywiadów, którego w amerykańskiej telewizji udzielił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Dziennikarka prowadząca, niczym w neo-TVP, zapytała jak JD Vance mógł chwalić wolność słowa w kraju, gdzie wolność słowa doprowadziła do ludobójstwa? Marco Rubio bezlitośnie się obszedł z dziennikarką. Proszę zobaczyć na problem, gdzie przedstawiciel mediów twierdzi, że wolność słowa to problem? Przecież to karykaturalne.

Czyli w pana ocenie USA i Trump nie zostawią Europy?

To jest druga sprawa. Należy pamiętać o tym, że amerykańscy przywódcy – nie tylko Donald Trump, ale również jego poprzednicy – mówili, że pojawia się duża zmiana, że oni widzą, że do roli głównego konkurenta USA w miejsce Rosji wyrastają Chiny, dlatego duża część uwagi amerykańskiej i zasobów musi zostać przeniesiona w innym kierunku. Administracja USA od dawna sugerowała Europie, że sytuacja, do której się wszyscy przyzwyczaili może się zmienić i Europa musi myśleć o uzbrojeniu, myśleć o wydatkach na armię, zamiast toczyć sobie piękne życie, będąc osłoniętą przez USA. Problem w tym, że Europa nie chciała słuchać. Na szczęście Polska dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości zachowywała się inaczej. My w armię inwestowaliśmy i zmodernizowaliśmy ten obszar. Ostatecznie to nie jest tak, że Ameryka opuszcza Europę. Waszyngton oczekuje od Europy większego zaangażowania. NATO wciąż daje gwarancję bezpieczeństwa, tylko należy dostosować się do nowych warunków, być championem.

