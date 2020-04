"Fenomen 28 marca". Ciekawe zjawisko zaobserwowano na całym świecie

Na świecie potwierdzono już ponad 2,6 mln infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Aż 40 proc. z nich w Europie. "Forbes" pisze o "fenomenie 28 marca". To właśnie w okolicach tego dnia zauważalne było spowolnienie przyrostu zachorowań na COVID-19.

Europa to ponad 40 proc. wszystkich potwierdzonych zakażeń w ujęciu globalnym (niemal 1,1 mln). Również w tym przypadku 28 marca był dniem "złamania" nieskumulowanej krzywej wzrostu. Od tego momentu przyrosty powoli maleją – opisuje serwis.

Efekt "28 marca" jest również widoczny w postaci krótkotrwałego wypłaszczenia krzywej zachorowań w Ameryce Północnej. Krzywa została spłaszczona w okolicy 5 kwietnia. "Afryka to nadal niewielka liczba potwierdzonych zakażonych – obecnie około 25 tys. z przyrostem 1 tys. dziennie. Choć efekt jest widoczny, to wartości nadal rosną, co nieuchronnie doprowadzi do większej dynamiki zmian" – opisuje "Forbes".

W przypadku Australii i Oceanii sytuacja wydaje się być opanowana. W Australii obecnie niemal nie są notowane zakażenia. Również w tym przypadku końcówka marca była dosyć kluczowym momentem.

Chiny wracają do życia społecznego i gospodarczego, jednak w niektórych krajach Azji epidemia rozwija się dosyć dynamicznie. Przyrosty to około 20 tys. dziennie i cały czas rosną. Ze względu na położenie geograficzne Rosja została zaliczona do Azji. W Azji potwierdzono łącznie niemal 0,5 miliona infekcji. Delikatne zahamowanie zachorowań 28 marca jest także wudoczne w przypadku tego kontynentu.

Analizy dokonał Mariusz Gromada, matematyk, statystyk, dyrektor Departamentu Customer Intelligence w Banku Millennium. Opracowanie zostało dokonane na podstawie danych udostępnianych przez The Johns Hopkins University