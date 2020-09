Rosjanie chce przesłuchać Nawalnego. Tusk: Dlaczego nie na odwrót?

Według doniesień medialnych rosyjscy śledczy mieliby uczestniczyć, za zgodą strony niemieckiej, w dochodzeniu prowadzonym przez niemieckich ekspertów.

Rosyjskie MSZ przygotowuje w tej sprawie pismo, które zostanie wysłane do odpowiednich władz Republiki Federalnej. Śledczy z Moskwy liczą na obecność przy rozmowach z Nawalnym i innymi świadkami oraz możliwość zadania im "wyjaśniających pytań dodatkowych".

Sprawę skomentował były przewodniczący Rady Europejskiej, obecnie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

"Właśnie dowiedziałem się że Kreml chce przesłuchać Nawalnego. Dlaczego nie na odwrót?" – napisał Tusk.

Sprawa otrucia Nawalnego

Kreml od samego początku zaprzecza, że miał jakikolwiek związek z otruciem Nawalnego.

20 sierpnia Nawalny zasłabł na pokładzie samolotu, którym wracał z Syberii do Moskwy. W pierwszej kolejności trafił do szpitala w Omsku, jednak pod naciskami jego współpracowników udało się transportować opozycjonistę do Niemiec. Obecnie jest leczony w szpitalu w Berlinie.

Testy przeprowadzone w Niemczech na próbkach pobranych od przywódcy rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego wykazały obecność chemicznego czynnika nerwowego z grupy Nowiczok. Tą samą substancją został otruty Siergiej Skripal.

