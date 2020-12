Dlaczego rząd nie zamyka kasyn? Dworczyk zaskoczony pytaniem

Michał Dworczyk był w TVN 24 pytany, dlaczego przy okazji wielu obostrzeń, rząd nie zdecydował o zamknięciu kasyn. Szef KPRM nie krył zdziwienia.

– Przyznam, że nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie pracowałem nad ostatnimi regulacjami. Jedyne jak sobie mogę to wytłumaczyć, to to, że tam nie dochodzi do zbyt wielu zakażeń – mówił.

– Ale dochodzi wszędzie i wszyscy mają ograniczenia: kościoły, centra handlowe, wszystkie zakłady sportowe i instytucje sportowe są zamykane. W kasynach ma nie dochodzić do zakażeń, dlaczego? – dopytywał prowadzący.

– Za każdym razem jest tak, że podjęcie takiej decyzji jest poprzedzone analizą i rozmową z ekspertami, którzy stawiają pewne rekomendacje. Na podstawie tych rekomendacji Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przyjmuje decyzje, które potem są przekładane na rozporządzenie Rady Ministrów. W tym wypadku mamy do czynienia z podobną sytuacją – wyjaśnił polityk.

