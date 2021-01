Niemcy kupiły nowe lekarstwo na koronawirusa. Jako pierwszy kraj UE

"Od przyszłego tygodnia w Niemczech, jako pierwszym kraju UE, zostanie zastosowane lekarstwo oparte na bazie przeciwciał monoklonalnych. Lekarstwo to działa jak bierna odporność swoista. Podanie przeciwciał we wczesnej fazie choroby może pomóc pacjentom z grupy ryzyka uniknąć jej ciężkiego przebiegu. Jak informuje "Bild am Sonntag", w ten sposób leczono byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, gdy zaraził się koronawirusem.

Czytaj też:

Włochy: Cztery tygodnie opóźnienia w szczepieniach 80-latków

"Władze federalne zakupiły 200 tys. dawek medykamentu, za 400 mln euro" – podaje "Bild am Sonntag", powołując się na ministra zdrowia Jensa Spahna, który znalazł się pod poważną presją polityczną wskutek opóźnień w dostawach szczepionek przeciwko koronawirusowi. Od przyszłego tygodnia lekarstwo to zostanie zastosowane w Niemczech. W pierwszej kolejności w klinikach uniwersyteckich. Cena jednej dawki wynosi dwa tysiące euro.

Tym właśnie lekiem leczono Donalda Trumpa. Podano mu wtedy swoisty "koktajl" przeciwciał REGN-COV2, opracowany przez amerykańską firmę Regeneron. Czynnikiem aktywnym miksu jest kombinacja dwóch specjalnie opracowanych przeciwciał, które łączą się z białkiem S koronawirusa i deformują jego strukturę. W ten sposób można uniknąć zaatakowania przez koronawirus komórek człowieka i zastopować mnożenie się wirusa. Poza tym, jak twierdzi firma Regeneron, połączenie dwóch przeciwciał zapobiega powstawaniu nowych mutacji Sars-Cov-2.

Czytaj też:

Prezydent wystawił rządowi "ocenę" za walkę z koronawirusem