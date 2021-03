Ludowcy uderzają w rządzących. Opublikowali nagranie: Tak PiS walczył z epidemią

4 marca mija rok odkąd wykryto w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa SARS-CoV-2. O jego potwierdzeniu poinformował tego dnia ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski. Przekazał, że zakażony jest pacjent z województwa lubuskiego, hospitalizowany w Zielonej Górze. Mężczyzna przyjechał do Polski autobusem z Niemiec, z Westfalii.

W związku z przypadającą dziś rocznicą na podsumowanie minionego roku zdecydował się prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas konferencji prasowej polityk ocenił, że na pierwszej linii zamiast rozsądku była propaganda sukcesu i koronalans.

– Nie ujrzeliśmy prawdy czasem o sytuacji w Polsce, prawdy o respiratorach, prawdy o zakupach. Było za dużo propagandy, za mało prawdy. Nie było dialogu społecznego, dialogu obywatelskiego, a była ustawka wyborcza, ustawka pod wybory, ustawianie wszystkiego pod wybór Andrzeja Dudy na prezydenta. To niestety kładzie cień na wszystkie działania rządu – mówił lider PSL.

Kosiniak-Kamysz zarzucił rządzącym, że nie przygotowali kraju na drugą falę epidemii koronawirusa. – To jest grzech zaniedbania, to jest niedopełnienie obowiązków, za to będą rozliczeni, bo to jest niestety gigantyczna afera, niedopełnienie obowiązków przez ministrów, wiceministrów, którzy lansowali kandydaturę Andrzeja Dudy, a nie przygotowali nas do drugiej fali kryzysu, drugiej fali koronawirusa – podkreślał.

Gorzkie słowa lider PSL skierował także pod adresem głowy państwa. Jego zdaniem, "prezydent zdobył szczyty w lansowaniu na koronawirusie". – Po prostu to co wyrabiał, ten cyrk, który odstawił z otwieraniem linii produkcyjnych, z jeżdżeniem w trakcie kampanii z miejsca na miejsce, od szpitala do targowiska, to co odstawiał na Radach Bezpieczeństwa Narodowego, Radach Gabinetowych, aktywność legislacyjna. A dzisiaj od pół roku jest prezydentem na drugą kadencję, a jakby go nie było – wskazywał.

Polityk skierował z kolei podziękowania na ręce tych wszystkich, którzy walczyli z koronawirusem na pierwszej linii, a więc lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, pracowników ochrony zdrowia. – Jesteście współczesnymi bohaterami – stwierdził.

W związku z podsumowaniem walki rządu z koronawirusem ludowcy opublikowali w mediach społecznościowych nagranie będące zbiorem wypowiedzi polityków obozu rządzącego:

