Kosiniak-Kamysz ostro o prezydencie: Ma to gdzieś

W środę media obiegła informacja, że prezydent udał się na narty. Jak informował "Dziennik Zachodni", Andrzej Duda widziany był na wiślańskim stoku, jednym ze swoich dwóch ulubionych w Beskidach. Do odniósł się na antenie Radia ZET lider PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz nie szczędził głowie państwa krytyki.

– Jakby był aktywny przez 190 dni i pojechał sobie na 2 dni na narty, to nikt nie miałby do niego pretensji. Ale brakuje jakiejkolwiek aktywności, zmysłu, zamiaru politycznego, jakiejkolwiek inicjatywy – podkreślił polityk. Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że w czasie kampanii wyborczej Andrzej Duda "lansował się na koronawirusie", jeżdząc po szpitalach i targowiskach, zwołując rady, uruchamiając linie produkcyjne środka do dezynfekcji, a w nowej kadencji nie zrobił nic jeśli chodzi o epidemię. – Ma gdzieś sytuację pandemiczną, ma gdzieś sytuację przedsiębiorców. Żadnych inicjatyw – dodał.

Kosiniak-Kamysz do prezydenta: Gdzie są szczepionki od Trumpa?!

Zwracając się do dziennikarki lider PSL powiedział: "Proszę wymienić jedną inicjatywę prezydenta w drugiej kadencji, jedno skuteczne działanie. Jak będzie choć jeden przykład, to pójdę przed Pałac Prezydencki i pomacham prezydentowi".

Polityk przypomniał też zapowiedzi Andrzeja Dudy dotyczące szczepionek. – Gdzie są szczepionki od Trumpa?! Gdzie szczepionki z USA?! Co on załatwił? Ile konsultacji było?! Czy to była tylko deklaracja kampanijna…? – pytał.

Podsumowując działania prezydenta w drugiej kadencji ws. koronawirusa, Kosiniak-Kamysz ocenił, że "nie ma nic, jest pustka". – bajlando powyborcze trwa. Weekendziki i takie sprawy – dodał.

