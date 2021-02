Prezydent na nartach w Beskidach? Jest komentarz PiS

Czy w obliczu pandemii koronawirusa prezydent rzeczywiście powinien pozwolić sobie na taki wyjazd? Czy to odpowiedzialne? Czy to dobry przykład dla obywateli? O te kwestie wicerzecznika Prawa i Sprawiedliwości zapytał na antenie telewizji internetowej Wirtualnej Polski Michał Wróblewski.

Zastrzegając, iż nie może potwierdzić, że Andrzej Duda rzeczywiście przebywa w górach, Radosław Fogiel podkreślił, że wszystko sprowadza się do odpowiedzialnego zachowania.

– Jeżeli pan prezydent zdecydował się wypoczywać w Wiśle, (...) to dopóki nie ma tam tłumów ludzi, nie ma tam sytuacji, które widzieliśmy z nagrań z wyciągów, to nie sądzę, by to było w jakikolwiek sposób szkodliwe – ocenił polityk.

