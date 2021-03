"To skandal". Czarnek daje uczelniom trzy dni na wyjaśnienia

Robienie sztucznych odsiewów tylko po to, by wyciągnąć od studentów pieniądze, to skandal, który będę wyjaśniał – podkreśla minister Przemysław Czarnek.

We wtorek Interia ujawniła, że profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dwóch wykładowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy dzielili się sposobami na zaniżenie zdawalności studentów. Afera wyszła na jaw, bo jeden z nich, po zakończonym wykładzie, nie wyłączył mikrofonu, a ich rozmowa została nagrana przez studentów. "To skandal" Opisanie tej sprawy przez serwis spotkało się ze stanowczą reakcją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. – Robienie sztucznych odsiewów tylko po to, by wyciągnąć od studentów pieniądze, to skandal, który będę wyjaśniał – oświadczył w środę polityk, informując, że wyśle w tej sprawie pisma. Szef resortu zdrowia domaga się w oficjalnego stanowiska obu uczelni w tej sprawie, a także przekazania informacji, jakie działania wyjaśniające podjęły w tej sprawie. Minister zażądał również danych dotyczących powtarzania pierwszego roku studiów lub konkretnego przedmiotu, szczególnie z anatomii, z ostatnich pięciu lat. Ponadto, obie uczelnie muszą przedłożyć informacje w sprawie studentów skreślonych z listy po pierwszym roku studiów. Przemysław Czarnek dał uniwersytetom trzy dni na wyjaśnienia. Pisma już na biurkach rektorów Wiadomo, że pisma od ministra już w czwartek trafiły na biurka rektorów gdańskiej i bydgoskiej uczelni. – Mogę potwierdzić, że dziś wpłynęło pismo ministra edukacji i nauki, do którego się odniesiemy we wskazanym terminie – powiedział w rozmowie z Interią rektor GUMed prof. Marcin Gruchała. W czwartkowym wywiadzie dla tego serwisu prof. Gruchała przyznał, iż jest mu przykro, że na podstawie tej rozmowy studenci i opinia publiczna mogą wyciągnąć wniosek, że Gdański Uniwersytet Medyczny stosuje jakieś nieuczciwe praktyki. – Chcę przeprosić, chociaż nie ja ponoszę winę za słowa, które tam padają – oświadczył. Czytaj też:

Czarnek o powrocie do szkół: To na razie niemożliweCzytaj też:

Matury w maju niezagrożone? Czarnek odpowiada