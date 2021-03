Czeka nas twardy lockdown? Terlecki mówi o "bardzo radykanych działaniach"

Główny doradca premiera ds. epidemii prof. Andrzej Horban poinformował w poniedziałek na antenie Polsat News, że rządzący zaczynają poważnie rozmawiać na temat tego, czy przygotowywać się do zamknięcia Polski.

Zapytany, czy możemy spodziewać się, że od niedzieli "wszystko będzie w Polsce zamknięte" prof. Horban odparł: "To możliwe, jeśli w środę czy czwartek zbliżymy się do liczby wyraźnie przekraczającej 30 tysięcy zakażeń". – Wówczas to będzie nie tylko potencjalny, ale i realny scenariusz – dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się we wtorek na antenie radiowej Trójki wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. – W wielu krajach Europy obostrzenia w tej chwili są znacznie ostrzejsze niż w Polsce. W Polsce próbuje się uniknąć najgorszego, pełnego lockdownu, ale nie wiadomo, czy on nie będzie konieczny w sytuacji, gdyby przybywało zarażeń i gdyby przybywało śmierci w wyniku koronawirusa – przyznał szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał, nie wiemy co się stanie za parę dni, za dwa-trzy tygodnie.

– Jeśli przekroczymy pewien pułap bezpieczeństwa, prawdopodobnie 30-40 tysięcy dziennie, to niezbędne będą bardzo radykalne działania, pewnie łącznie z zamknięciem kościołów, wszystkich miejsc publicznych – podkreślił Ryszard Terlecki.

W minioną środę minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o ogłoszeniu ogólnokrajowego lockdownu. I tak, od 20 marca w całej Polsce znów zamknięte są hotele (z wyjątkiem hoteli robotniczych), stoki narciarskie, teatry, muzea, galerie sztuki, kina, baseny, sauny, siłownie, obiekty sportowe (z wyłączeniem zawodowców), a także centra handlowe (oprócz sklepów spożywczych, aptek czy drogerii).

