Zgorzelski: 7 mln ludzi ma siedzieć w domach, bo rząd nie ma strategii

– Mamy 5 mln osób zaszczepionych i 2 mln ozdrowieńców. 7 mln ludzi posiadających certyfikat bezpieczeństwa zdrowotnego ma siedzieć w domu tylko dlatego, że rząd nie ma żadnej strategii – podkreślał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w rozmowie w Polsat News.

"Lockdown to porażka rządu"

Zgorzelski odniósł się do słów prof. Andrzeja Horbana, który w również w Polsat News stwierdził: "zaczynamy poważnie rozmawiać na temat, czy przygotowywać się do zamknięcia Polski". Zdaniem doradcy rządu, w tym lub następnym tygodniu przekroczymy liczbę 30 tysięcy dziennych zakażeń koronawirusem. Zastrzegł, że w takim przypadku możliwy jest całkowity lockdown, w tym zamknięcie kościołów.

– Rozumiem jedno, że rząd po raz kolejny przyznał się do porażki, bo lockdown jest przyznaniem się władzy do porażki, że nie ma żadnej strategii do wyjścia z pandemii, tylko pozamykać ludzi w domach – stwierdził poseł PSL. Podkreślił przy tym, że zamykanie gospodarki kosztuje dziennie ok. 1,3 mld zł.

Zgorzelski: Trzeba otworzyć gospodarkę w reżimie sanitarnym

Wicemarszałek Sejmu powiedział również, że należy uruchomić i włączyć do walki z pandemią prywatny system opieki zdrowotnej. – Mamy niechlubne 5 miejsce w liczbach bezwzględnych jeśli chodzi o umieralność. USA, Brazylia nas wyprzedzają, a my jesteśmy zaraz po nich – dodał.

Zapewniał przy tym, że zgadza się ze stanowiskiem rządu ws. szczepionek AstryZeneki i wspiera rządzących w tym, aby z niej nie rezygnować. Jak powiedział, aferę wokół tej szczepionki uznaje za "niezrozumiałą wojnę korporacji międzynarodowych".

– Niestety mamy taką sytuację, że dochodzą kolejne szczepy, brazylijski, afrykański. Pewnie wnioski są takie, że z tą pandemią trzeba nauczyć się żyć. Sposobem nie jest zamykanie ludzi w domach, a otwieranie gospodarki w reżimie sanitarnym – ocenił.

