Porozumienie z Kukizem. Wypij: Zostały kwestie organizacyjne

Od ponad miesiąca media informują, że Paweł Kukiz prowadzi rozmowy z politykami Zjednoczonej Prawicy na temat współpracy. Chodzi zarówno o parlamentarzystów PiS, jak i Porozumienia. 31 marca prezes PiS Jarosław Kaczyński potwierdził, że odbyła się rozmowa z liderem Kukiz'15 i nie była ona pierwszą czy jedną z nielicznych.

Według najnowszych informacji, Paweł Kukiz miał się już porozumieć z Jarosławem Gowinem.

Porozumienie Gowina z Kukizem

– Przed posiedzeniem Sejmu, a to już w przyszłym tygodniu nastąpi, może dojść do podpisania porozumienia. Co do zasady jesteśmy już dogadani, jesteśmy po słowie i zostały kwestie organizacyjne – powiedział poseł Michał Wypij na antenie "Wirtualnej Polski" w programie "Tłit".

– To porozumienie czysto programowe. Kilka postulatów naszych partnerów z Kukiz'15, postulatów, które my już mieliśmy w jakiś sposób w programie Polski Razem, także nie jest coś, co w jakiś sposób zaskoczy ludzi o poglądach propaństwowych czy republikańskich – wskazał Wypij.

Czytaj też:

Polityczne konsekwencje choroby Gowina. "Inicjatywa zostanie przełożona"

Wspólne postulaty

Projekty, które chce przeforsować Paweł Kukiz, współpracując z partiami obozu rządzącego dotyczą m.in. zmian w kodeksie wyborczym i popierania ordynacji mieszanej w wyborach do Sejmu. To również postulat wprowadzenia sędziów pokoju w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz flagowy projekt Pawła Kukiza, czyli ustawa antykorupcyjna. Z kolei postulaty Porozumienia będą dotyczyły między innymi wzmocnienia roli samorządów.

Paweł Kukiz podkreślił, że bez względu na to, jak przebiegną negocjacje z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, on podpisze takie porozumienie na realizację wspólnych postulatów z partią Gowina.

Czytaj też:

"Umowa jest prosta". Kukiz zdradza szczegóły rozmów z PiSCzytaj też:

Były poseł Kukiz’15: Mam nadzieję, że Paweł ma świadomość, że chcą ich wykorzystać