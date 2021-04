Kosiniak-Kamysz: Środowisko Gowina nie jest nam środowiskiem wrogim

Lider PSL był gościem Krzysztofa Ziemca na antenie RMF FM. Rozmowa dotyczyła m.in. kwestii ratyfikacji Funduszu Odbudowy, ewentualnego rozpadu koalicji rządzącej i relacji ludowców z Jarosławem Gowinem.

Kosiniak: Chcemy rozmawiać o FO z rządem

Napięcie wokół kwestii ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy stale narasta. Koalicjanci w ramach Zjednoczonej Prawicy prezentują wobec tej sprawy odmienne stanowiska.

W opinii szefa ludowców premier Mateusz Morawiecki powinien wziąć to pod uwagę i w najbliższych dniach usiąść do stołu, żeby porozmawiać na temat Funduszu Odbudowy z opozycją.

– Opozycja zawsze musi być gotowa do podejmowania decyzji. Jeżeli rząd utraci większość, to trzeba w takiej sytuacji się też odnaleźć. Trwa kolejny szczyt pandemiczny, jest przygotowanie Polski do wyjścia z pandemii, do rehabilitacji poCOVID-owej tak naprawdę i zdrowotnej i gospodarczej. Jest sprawa związana właśnie z Funduszem Odbudowy, z pozycją europejską i to trzeba załatwić i tu się nie ma na co oglądać – wyliczał polityk PSL.

– My chcemy rozmawiać o Funduszu Odbudowy z rządem, chcemy zagłosować za tym projektem, ale chciałbym, żeby były spełnione nasze warunki. Nie kupuje się kota w worku – dodał Kosiniak-Kamysz.

Czytaj też:

Bosak: To próba reformy UE na miarę Traktatu Lizbońskiego

"Blok centrowy"?

Polityk ocenił, że przedterminowe wybory nie stanowią realnej opcji na ten rok. – One mogą być w roku przyszłym, ale nie sadzę, żeby były w tym roku – powiedział.

Pytany o ruchy wokół Jarosława Gowina i jego formacji politycznej stwierdził, że nie jest to środowisko wrogie PSL. – My od dawna rozmawiamy, udało nam się przełożyć wybory i zmienić wybory kopertowe w normalne. Zrobiliśmy to wspólnie właśnie po długich rozmowach z Jarosławem Gowinem, dokładnie rok temu – przypomniał lider PSL.

W dalszej części rozmowy Kosiniak-Kamysz mówił o "bloku centrowym", z którym wiąże pewne nadzieje. – Wierzę, że będzie składał się z tych, którzy w wielu sprawach myślą podobnie, m.in. w sprawach gospodarki – podkreślił. Jak dodał, w ostatnim czasie ludowcy rozmawiają o swoich postulatach w zakresie Funduszu Odbudowy z Jarosławem Gowinem.

Czytaj też:

Konwencja Porozumienia. "Już wkrótce efekt naszej wspólnej pracy ujrzy światło dzienne"Czytaj też:

Nawet 10 posłów może opuścić klub PiS