PiS traci posła. Andrzej Sośnierz odchodzi z klubu

Informację o odejściu z klubu PiS poseł przekazał podczas konferencji prasowej w Sejmie. Andrzejowi Sośnierzowi towarzyszyli na niej byli posłowie Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj i Paweł Szramka. To właśnie z nimi poseł Prozumienia będzie współtworzył nowe koło poselskie: Polskie Sprawy.

Koło utworzyła Agnieszka Ścigaj. – Razem z kolegą posłem Andrzejem Sośnierzem, kolegą posłem Pawłem Szramką chcemy zaprosić państwa do inauguracji nowego koła poselskiego Polskie Sprawy. Połączyło nas to, co w tej chwili jest najważniejsze dla Polaków: rozmowy o zdrowiu, o przedsiębiorczości, rozmowy i sprawy związane z tym, jak będzie wyglądać Polska po pandemii – mówiła w Sejmie posłanka. Ścigaj wyjaśniła, że nowoutworzone koło będzie zajmować się priorytetowo właśnie tymi sprawami.

Wkrótce więcej informacji.