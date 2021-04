"No jak to? Nie wie pan o tym?". Sośnierz nie ma wątpliwości: To odbyło się za wiedzą Kaczyńskiego

W rozmowie z red. Marcinem Zaborskim na antenie RMF FM poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz pytany był o ostatnie tarcia w Zjednoczonej Prawicy. Przypomnijmy, że szerokim echem odbiła się środowa wypowiedź szefa klubu PiS i wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. – Niestety mamy problemy z koalicjantami, ja tu jestem radykałem i chętnie bym się ich pozbył, ale utrzymujemy jedność w Zjednoczonej Prawicy tak długo, jak to możliwe i mam nadzieję, że razem pójdziemy do wyborów – powiedział polityk PiS. Z kolei politycy Porozumienia - także w środę - podkreślali, że umowa koalicyjna została wypowiedziana jednostronnie przez Prawo i Sprawiedliwość. W czwartek w wywiadzie dla "Super Expressu"Jarosław Gowin powiedział wprost: "Albo się porozumiemy, albo będą wcześniejsze wybory".

Na pytanie dziennikarza, czy przygotowuje się już do wyborów poseł: "Tak daleko jeszcze sprawy nie zaszły, żebym przygotowywał się już na wcześniejsze wybory". – Ale o tym się mówi i wywiad pana prezesa Kaczyńskiego zostawiał pewne wątpliwości co do przyszłości – przyznał. Jak dodał, jest to jeden z wariantów rozwoju sytuacji.

Polityk podkreślił, że będąc w koalicji tworzące ją ugrupowania powinny ze sobą rozmawiać i wiedzieć czego oczekują, konsultować albo chociaż informować o projektach ustawy. Tymczasem - według Sośnierza - Porozumienie jest zaskakiwane konkretnymi ustawami a potem zmuszani przez tę sytuację, żeby się do czegoś gwałtownie przystosować czy nagiąć.

"Atak na Porozumienie za wiedzą Kaczyńskiego"

Sośnierz nawiązał też do konfliktu pomiędzy Adamem Bielanem a Jarosławem Gowinem. Jak podkreślił, mieliśmy do czynienia z "brutalnym atakiem na Porozumienie i próbą jego rozbicia" za wiedzą Prawa i Sprawiedliwości. Dopytywany przez Zaborskiego, czy PiS chciało zniszczyć Porozumienie Jarosława Gowina, poseł odparł: "No jak to? Nie wie pan o tym?". – Atak na Porozumienie odbywał się za wiedzą Jarosława Kaczyńskiego – dodał.

