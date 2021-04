Lisicki o "czarnych chmurach" nad Zjednoczoną Prawicą

Redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki był w czwartek gościem Ryszarda Gromadzkiego na antenie Polskiego Radia 24. Tematem rozmowy były coraz ostrzejsze napięcia w Zjednoczonej Prawicy.

Czytaj też:

Czeka nas rząd mniejszościowy? "Tolerancja już się skończyła"

"Każda ze stron ma dużo do stracenia i niewiele do wygrania"

Przypomnijmy, że szerokim echem odbiła się środowa wypowiedź szefa klubu PiS i wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. – Niestety mamy problemy z koalicjantami, ja tu jestem radykałem i chętnie bym się ich pozbył, ale utrzymujemy jedność w Zjednoczonej Prawicy tak długo, jak to możliwe i mam nadzieję, że razem pójdziemy do wyborów – powiedział polityk PiS. Z kolei politycy Porozumienia - także w środę - podkreślali, że umowa koalicyjna została wypowiedziana jednostronnie przez Prawo i Sprawiedliwość. Z kolei w czwartek w wywiadzie dla "Super Expressu"Jarosław Gowin powiedział wprost: "Albo się porozumiemy, albo będą wcześniejsze wybory".

Paweł Lisicki zwrócił uwagę, że dzisiejszy wywiad wicepremiera ukazał się pod nazwiskiem. Jak podkreślił, gdyby w oparciu o tę rozmowę spróbować wyciągnąć wnioski dotyczące tego, jak ma wyglądać współpraca w ramach koalicji, no to tych chmur nad Zjednoczoną Prawicą rzeczywiście zebrało się bardzo dużo. – Może to grozić wyładowaniem, używając metaforycznego języka – stwierdził. Zdaniem publicysty, jest to o tyle dziwne, że właściwie każda ze stron w tym układzie ma dużo do stracenia i niewiele do wygrania.

Czytaj też:

Prof. Dudek nie ma wątpliwości: Nie zobaczymy ich już na listach wyborczych PiS

Kaczyński zrezygnuje z koalicji?

Redaktor naczelony "Do Rzeczy" tłumaczył, że obecnie koalicja rządząca ma w Sejmie stabilną większość, jednak "nie ma żadnej gwarancji, że ta większość zostanie utrzymana, gdyby doszło do przyśpieszonych wyborów". – Trudno wierzyć, by Zjednoczona Prawica wygrała teraz te wybory. Sondaże są niejednoznaczne. Wskazują raczej na duże prawdopodobieństwo, że władza mogłaby przejść ręce opozycji – wskazał.

Lisicki nakreślił także inny skutek obecnego konfliktu w Zjednoczonej Prawicy. Nawiązał tu do ostatniego wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla "Gazety Polskiej". Podkreślił, że jeśli dobrze odczytuje słowa które w nim padły, "to wyglądałoby na to, że jeśli Solidarna Polska zagłosuje w Sejmie przeciwko Funduszowi Odbudowy, to Jarosław Kaczyński - taki można wyciągnąć wniosek - zrezygnuje z koalicji".

Czytaj też:

"Dziwne zachowania" Ziobry i Gowina. Suski opisuje sytuację w Zjednoczonej PrawicyCzytaj też:

Tajne spotkanie w Pałacu Prezydenckim. O czym rozmawiali prezydent i premier?